Chcela si užiť so svojím vibrátorom, skončilo to katastrofou: Neuveriteľné, odkiaľ jej ho vybrali

Zážitok, ktorý si nemohla nechať pre seba. 27-ročná mamička sa na sociálnej sieti TikTok podelila s hrozivou skúsenosťou. Tak toto nechce zažiť nikto.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Daily Star, Sophie z britského grófstva Essex zverejnila röntgenové snímky, na ktorých bolo vidieť, ako sa jej vibrátor zachytil v zadku a nechcel ísť odtiaľ von. „Vibrátor sa mi zapichol v zadku,“ napísala k videu trefný popis.

Sophia vysvetlila, že keď si chcela užiť chvíľku sama so sebou, jej deti boli v tom čase v posteli. Keď si vibrátor vložila dovnútra a zistila, že nejde von, stále bzučal. Zavolala na linku pomoci, kde si prosila radu. Podľa jej slov sa pokúsili poslať záchranárov, avšak ona to odmietla, pretože nech by sa dialo čokoľvek, nemohla by odísť z domu a deti nechať samé. „Povedala som, že ráno pôjdem na pohotovosť. Snažila som sa zaspať, čo bolo ťažké, pretože mi to doslova bzučalo na chrbtici. Nakoniec som zaspala a keď som sa zobudila, vibrátor bol vypnutý. Takže sa dalo predpokladať, že sa vybili baterky,“ vysvetľuje mama Sophia.

Najskôr sa snažila vybrať si ho sama, avšak keď to stále nešlo, rozhodla sa ísť na pohotovosť. Urobili jej röntgen a lekári zhodnotili jediné – musí ísť na operačný stôl, aby jej ho chirurgicky odstránili.