Putin dostal od bývalej pornohviezdy šteklivú ponuku: Noc plná vášní výmenou za...

Šéf Kremľa Putin dostal od slávnej bývalej talianskej pornohviezdy Ciccioliny horúcu ponuku. Ak ukončí vojnu na Ukrajine, strávi s ním spoločnú noc.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Daily Star, 70-ročná pornohviezda, ktorá bola predtým vydatá za amerického umelca Jeffa Koonsa, prišla s ponukou na sociálnej sieti Instagram. Cicciolina, bývalá politička v talianskom parlamente a speváčka šteklivých piesní, však verí, že jej ponuka by mohla presvedčiť ruského prezidenta, aby zavládol na Ukrajine mier. Ruské sily prvýkrát vstúpili na Ukrajinu 24. februára a mierové rozhovory neprinášajú úspech.

Jej ponuka na vášnivú noc s ruským despotom vychádza z jej vystúpenia v televíznej reality show s názvom „The Island of the Famous“, čo v preklade znamená Ostrov slávnych. Nie je to po prvýkrát, čo sa Cicciolina pokúsila uzavrieť mier s násilnými vodcami výmenou za noc plnú vášne. Podobnú ponuku od nej dostal aj irácky vodca Saddám Husajn.

Príspevok 70-ročnej ženy získal na Instagrame veľký ohlas, avšak zdá sa, že k ruskému vodcovi Putinovi sa táto informácia ešte nedostala. Je o ňom dobre známe, že nemá záujem o sociálne siete ani moderné technológie. V roku 2018 ruský prezident priznal, že nevlastní smartfón.

Kremeľ sa zatiaľ nevyjadril k tomu, či ruský prezident prijme Cicciolininu ponuku. Putinov zdravotný stav sa vraj zhoršuje a rôzne správy naznačujú, že potenciálne chorý prezident by mohol trpieť rakovinou alebo Parkinsonovou chorobou.

Špekulácie o jeho zdraví však Cicciolinu, vlastným menom Ilonu Stallerovú, neodradili. Preslávila sa tým, že bola prvou ženou, ktorá odhalila svoje prsia v talianskej televízii naživo v roku 1978, a následne sa objavila vo svojom prvom pornografickom filme v roku 1983. Netrvalo to dlho a v rokoch 1987 až 1991 sedela ako poslankyňa v talianskom parlamente.