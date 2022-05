Po neustálom vyčerpaní navštívila lekára a prišiel šok: Celý život žila s diagnózou a nevedela o tom

Po práci bývala vždy unavená a nevedela prečo. V momente, keď jej diagnostikovali chorobu, jej všetko začalo dávať zmysel.

40-ročná Carrie Kearns z Boltonu sa len nedávno sa dozvedela, že má autizmus. Lekári jej povedali, že dôvodom, prečo sa cítila taká vyčerpaná, bolo to, že to celý čas skrývala a snažila sa zapadnúť. Ako píšu noviny Daily Mirror, matka dvoch detí napriek tomu tvrdí, že sa jej konečne uľavilo. „Je pre mňa úľavou zistiť, že som autista, pretože si uvedomujem, že so mnou nie je nič zlé,“ povedala pre Manchester Evening News.

Autizmus je celoživotné vývojové postihnutie, ktoré sa zvyčajne objavuje v ranom detstve a môže ovplyvniť sociálne zručnosti, komunikáciu a vzťahy človeka. Ľudia s autizmom môžu bojovať s niektorými oblasťami komunikácie a sociálnej interakcie. Môže byť pre nich ťažké nadviazať kontakt s ľuďmi a pochopiť ich emócie. Carrie tento stav diagnostikovali asi šesť mesiacov po rozhovore so svojím všeobecným lekárom.

„Diagnóza bola jediná vec, ktorá dávala zmysel. Môj terapeut povedal, že som vysoko funkčná, pretože mám manžela a deti,“ vysvetlila. O autizmus sa začala zaujímať po diagnostikovaní jej malého syna a všimla si podobné črty aj na sebe, najmä z obdobia, keď vyrastala. „Už ako dieťa som si všimla, že som iná. Zdalo sa, že sa nedokážem zaradiť medzi ostatné deti v mojom veku a vždy som bola tak trochu samotár, ktorý sa hrá sám so sebou,“ zverila sa.

„Viac ma zaujímala príroda a hra s rastlinami a chrobákmi ako hry, ktoré sa hrali ostatné deti. Veľa ma šikanovali, pretože im to prišlo divné. Spôsob, akým som sa obliekala tiež nebol v súlade s vtedajšou módou,“ dodala. Keď bola staršia, zistila, že práca je pre ňu náročná, pretože sa dostávala do problémov, keď na rovinu povedala, čo si myslí. Sociálne interakcie boli pre ňu vyčerpávajúce a na ostatných pôsobila agresívne. Teraz je veľmi vďačná, že konečne vie, čo to spôsobovalo.