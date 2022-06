Ženy zahodili stereotypy za hlavu a vytvorili niečo úžasné: Príbeh, ktorý vás chytí za srdce

Priateľstvo nepozná hraníc a dve ženy to dokazujú. Toto nepravdepodobné duo sa skamarátilo a búra všetky stereotypy.

31-ročná Megan Storz je rozvedená žena a najlepšiu priateľku našla v novej manželke svojho bývalého, 27-ročnej Tiffany Paskas. Kamarátky vytvárajú obľúbené videá na TikToku, kde inšpirujú ostatné mamy a nevlastné mamy, aby našli spoločnú reč.

„Ostatným sa snažíme ukázať, že to nemusí byť boj,“ cituje Tiffany portál people.com. Ženy v skutočnosti nečakajú, že každá mama a nevlastná mama budú najlepšie kamarátky. „Chce to čas. Nám to trvalo štyri roky. Neboli sme kamarátky hneď,“ dodala Tiffany.

Obe ženy si túto situáciu zažili ako deti, keď mali vlastnú i nevlastnú mamu, ktoré spolu nevychádzali. Megan a Tiffany sa spočiatku tiež navzájom ignorovali. Megan sa rozviedla asi pred 10 rokmi po štyroch rokoch manželstva so svojím bývalým manželom Mikeom Paskasom (37), s ktorým má 11-ročného syna Michaela.

Najprv sa akémukoľvek kontaktu s Tiffany vyhýbala a všetky záležitosti týkajúce sa starostlivosti o syna robila so svojím bývalým. „S Tiffany sme sa nerozprávali,“ povedala Megan a Tiffany s ňou súhlasila: „Mala som dojem, že po zvyšok môjho života sa budeme jedna druhej vyhýbať.“

Ako mnoho rozvedených párov, ani Megan a jej bývalý si nerozumeli. Megan hovorí, že ju zarmútilo, keď jej syn nechcel povedať o veciach, ktoré robil u svojho otca. „Mal pocit, že ma nahnevá, ak sa tam bude dobre baviť, pretože vedel, že jeho otca nemám rada. To mi zlomilo srdce,“ povedala smutne.

Vedela, že jej syn má Tiffany veľmi rád a tak jej na Deň matiek v roku 2017 dala fľašu šampanského a pohľadnicu s poďakovaním za to, že je úžasná k malému Michaelovi. Toto gesto sa stalo zlomovým bodom v ich vzťahu.