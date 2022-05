Brunetka je na prvý pohľad kráska, ale... Keď sa ľudia pozrú na jej ruky, vysmievajú sa jej

Z mladej ženy si ľudia robia srandu, že má starecké ruky. Existuje však dôvod, prečo tak jej pokožka vyzerá.

28-ročná Lauren Bell je kvôli svojim rukám terčom posmechu. „Keď som chodila do školy, volali ma „ruky starej mamy“. Vždy som bola odolná a nikdy ma nešikanovali, takže to nebolo až tak zlé,“ povedala. Lauren je dizajnérka a veľa pracuje práve rukami. No napriek tomu sa jej ľudia stále pýtajú, prečo jej vyzerajú až tak staro.

Jej pokožka je vlhká v dôsledku ekzému a rokov používania steroidných krémov na zmiernenie príznakov. A jedným z vedľajších účinkov používania týchto krémov je stenčenie kože. „Ako dieťa som mala ekzém, takže som veľmi dlho používala steroidné krémy,“ vysvetlila a dodala, že krémy používala prakticky stále. „Keby som ich prestala používať, rozhoreli by sa mi ruky a predpísali by mi silnejší krém, čo je cyklus, v ktorom uviazne väčšina ľudí s rovnakým problémom.“

Za posledných pár rokov si všimla, že jej pokožka na rukách sa mení. „Steroidné krémy spôsobili celý rad vecí – starnúcu pokožku, citlivosť na slnko a zhoršujúce sa príznaky ekzému,“ uviedla. Napokon sa rozhodla, že krémy predsa len prestane používať a ekzém lieči prirodzenejšou cestou. Lauren povedala, že si odvtedy všimla obrovský rozdiel. Dokonca založila spoločnosť Cosi Care, ktorá pomáha ostatným s týmto ochorením.