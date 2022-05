Zúfalý muž si nevie rady: Moje dievča si vymýšla, že máme divoký sex, pravda je niekde úplne inde

Neznámy muž obrátil na poradkyňu Jane O'Gormanovú so žiadosťou o radu. Jeho priateľka sa všetkým chváli ich divokým sexuálnym životom – ale v skutočnosti mu len povie, aby sám masturboval.

Ako píše Daily Star, muža hnevá, že sa jeho dievča chváli ich kamarátkam „divokým sexuálnym životom“, ktorý nemajú. "Pravdou je, že málokedy spolu spíme v jednej posteli, pretože mi vraví, že sa príliš v posteli hmýrim. Mám rád intimitu, mám rád dotyky a cítim sa neustále odmietaný a frustrovaný. Žijeme v klamstve a ona to vie. Nepáčim sa jej o nič viac ako Lochnesská príšera," prezradil nešťastný muž.

Ako muž tvrdí, žena mu vraví, aby som viac masturboval, keď je taký nadržaný. "Určite odo mňa nie je nereálne očakávať lásku a náklonnosť, vzhľadom na to, že sme v oddanom vzťahu. A čo moje potreby a túžby," opýtal sa.

"Nenávidím svoju prácu a cítim sa v pasci. Práca z domu mi zabíja ducha. Chýba mi kancelária a byť s ľuďmi. Piatkové večerné drinky pre mňa bývali veľkou vecou – udržiavali ma mentálne v pohode. Teraz sa ale nemám s kým smiať. Moja priateľka žije život podľa vlastných predstáv. Vždy jej hovorím, že potrebujem viac pozornosti, ale ona uprednostňuje svojich priateľov a rodinu," dodal so smútkom.

"Už ma nebaví podplácať jej súrodencov a voziť jej rodičov, pretože sú príliš leniví na to, aby šli autobusom, a príliš držgroši na to, aby zaplatili taxík. Kedykoľvek sa ideme najesť alebo na drink, všetci čakajú, kým zaplatím. Nedávno sme išli do podniku na narodeninovú večeru jej otca. Keď doniesla obsluha účet, rozpútalo sa peklo. Nielenže sa jej sestra pýtala na každú jednu položku, ale jej brat odmietol zaplatiť (tvrdil, že jeho hovädzie mäso je tvrdé)", posťažoval sa mladík, ktorý to nakoniec musel zaplatiť a nikto mu peniaze nevrátil. "Všetko, čo robím, je práca, platenie účtov, pozeranie TV a spanie," dodal nešťastne.