S Putinom sa vážne niečo deje: Jasné príznaky tejto poruchy! Najnovšie video hovorí za všetko

Na zaznamenanom stretnutí s prezidentom Tadžikistanu Emomalim Rahmonom pôsobí 69-ročný ruský vodca zhrbene a snaží sa nehybne sedieť. Rozhovor medzi oboma spojencami sa odohral v Moskve a odvysielaný bol v ruskej televízii.

Na záberoch je vidieť, ako Putin neustále poklepáva nohou, pričom sa pravou rukou drží opierky kresla. Ľavú ruku drží v lone a počas rozhovoru nepokojne pohybuje nohami.

Od začiatku vojny na Ukrajine sa špekuluje o Putinovom zdraví. Hovorí sa, že prezident podstupuje liečbu rakoviny štítnej žľazy a brucha, Parkinsonovej choroby alebo môže trpieť vážnym problémom duševného zdravia. Kremeľ trvá na tom, že Putin je zdravý, avšak videá a fotografie, na ktorých je prezident nafúknutý, nepokojný a pôsobí, že sa počas stretnutí musí držať stola, len prispeli k špekuláciám.

Teraz jeden onkológ tvrdil, že Putin môže trpieť „chemo mozgom“, čo je kognitívna porucha súvisiaca s rakovinou spôsobená liečbou. V rozhovore pre Mirror onkológ povedal, že chemoterapia môže ovplyvniť kognitívne schopnosti ľudí rôznymi spôsobmi. "Pre niektorých je to napríklad kopanie do vecí, sú trochu nemotornejší a zabúdajú mená, miesta a tváre," povedal. Ale u niektorých ľudí to môže vážne ovplyvniť výkonné funkcie, ako je vytváranie plánov do budúcnosti, multitasking či premýšľanie o dôsledkoch predtým, ako urobia niečo veľké.

Nemenovaný zdravotník uviedol, že Putinov opuchnutý vzhľad môže byť výsledkom liečby steroidmi alebo inými liekmi používanými na liečbu rakoviny. Jeho zjavný pokus o rovnováhu držaním sa stoličiek a stratou sústredenia v nedávnych vystúpeniach boli tiež symptómy „chemo mozgu“.