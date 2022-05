Zaujímavé zistenie prsnatej krásky: Viem, prečo majú starovekí Gréci na sochách malé penisy

Ruby Reign na TikToku prezradila, čo sa dozvedela o názoroch starovekých Grékov na veľkosť penisu. Tí vraj verili, že menšie sú lepšie.

Hviezda OnlyFans, ktorú zaujímalo, prečo majú všetky slávne nahé grécke sochy malé penisy, urobila celkom zaujímavý objav. Ruby vysvetlila, že muži s malými penismi bol kedysi považovaní za dôstojnejších, tí s väčšími pohlavnými údmi boli v porovnaní s nimi vnímaní ako barbari.

Prsnatá kráska natočila na túto tému dve videá, pričom obe sa stali virálne. "Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo má toľko sôch zo starovekého Grécka obrovské svalnaté telo a pritom taký malý penis? Ja áno, a tak som sa v tom trochu pohrabala," povedala vo videu. „Našla som tento citát od gréckeho dramatika, v ktorom stojí, že ideálom krásy je lesknúca sa hruď, svetlá pokožka, široké ramená, malý jazyk, silný zadok a maličký penis,” odhalila Ruby.

"V tom období boli veľké penisy v starovekom Grécku zobrazované skôr negatívne, ako tento zlý chlapec práve tu,” hovorí Ruby a ukazuje vo videu mytologické stvorenie. “Môžete tam vidieť ilustrované slzy a mytologického gréckeho tvora, ktorý bol zobrazený ako barbar a mal obrovský penis. Čo som si však neuvedomovala, bolo, že Gréci často ukazovali svojich nepriateľov, Egypťanov, satirické bytosti, či dokonca bláznov v komédiách, ako tých s veľkými údmi," odhalila Ruby.

V ďalšom videu zašla do ďalších podrobností. „Ukazuje sa, že v starovekom Grécku boli menšie penisy považované za znak cnosti, sebakontroly a disciplíny. Mať väčší bol medzitým znakom barbarstva, menšieho obžerstva a menšej chuti do jedla. Je to zaujímavé, pretože je to iné ako dnes,"

Ako Rubi tvrdí, je zaujímavé porovnať vtedajšiu perspektívu, že menší je lepší, s názorom, ktorý majú ľudia dnes, že väčší je lepší. "A to len dokazuje, že naše štandardy krásy a naše ideály sú pre mňa sociálnym konštruktom. Nemali by sme sa utápať a cítiť sa zle kvôli tomu, čo hovorí spoločnosť," dodala na záver Ruby.