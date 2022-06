Laura je tak obézna, že sa nezmestí do vane: Začal sa boj s časom

Mama troch detí je tak obézna, že sa nezmestí do vlastnej vane. Teraz zúfalo prosí o pomoc, sama to nedokáže.

spolieha sa na to, že jej mama a 16-ročná dcéra pomôžu s domácnosťou. Priznáva, že si dopraje lupienky a čokoládu, aby sa trochu rozveselila, avšak lekári dvíhajú varovný prst. Ak so svojou váhou niečo neurobí, môže to dopadnúť veľmi zle.

Laura predtým dodržiavala zdravý fitness plán a v rámci prípravy na operáciu v roku 2019 zhodila 22 kilogramov. Avšak keď jej operáciu zrušili, kilá rýchlo nabrala späť. Jej ďalšie plány skrížil aj COVID-19. Laura, ktorá sa teraz nedokáže zmestiť do vlastnej vane, sa zúfalo snaží zhodiť kilá, pretože sa bojí, že ak čoskoro nedostane žalúdočný bypass, môže zomrieť. Zúfalá matka spustila finančnú zbierku v nádeji, že vyzbiera 5-tisíc libier (6-tisíc eur), ktoré jej umožnia ísť na operáciu v Turecku o niečo skôr.