Pád Boeingu v Číne mohol byť úmyselný: Lietadlo urobilo to, na čo mu niekto v kokpite dal pokyn

Záznamy z čiernej skrinky naznačujú, že marcový pád Boeingu 737-800 leteckej spoločnosti China Eastern Airlines, pri ktorom zahynulo 132 ľudí, bol úmyselný.

Píše to denník The Wall Street Journal s odkazom na predbežnú analýzu amerických expertov, ktorí sa zúčastňujú na vyšetrovaní pádu. Podľa zdroja agentúry Reuters vyšetrovatelia nenašli známky o technickej poruche lietadla, a preto sa zamerali na správanie pilotov. Čínsky úrad pre civilné letectvo informácie nekomentoval.

"Lietadlo urobilo to, na čo mu niekto v kokpite dal pokyn," povedal denníku nemenovaný zdroj oboznámený s poznatkami amerických vyšetrovateľov. Čínske úrady podľa denníka zatiaľ amerických expertov neupozornili na to, že by havarovaný Boeing 737-800 mal nejakú technickú závadu. Pozornosť amerických odborníkov sa preto zamerala na správanie pilotov. Nie je ani vylúčené, že niekto vnikol do kokpitu a zmocnil sa riadenia lietadla.

Šesť rokov starý Boeing 737-800 havaroval v marci v Čuangskej autonómnej oblasti Kuang-si. Kontrola letovej prevádzky sa snažila neúspešne nadviazať kontakt s posádkou kvôli rýchlo klesajúcej výške lietadla. Lietadlo dopadlo veľkou rýchlosťou do hornatého terénu, čo spočiatku sťažilo hľadanie čiernych skriniek. Úrady v druhej polovici apríla uviedli, že zariadenia sú veľmi poškodené, čo spomalilo analýzu záznamov.

Letecká spoločnosť China Eastern Airlines uviedla, že vyšetrovanie neprinieslo dôkaz, ktorý by mohol potvrdiť či vyvrátiť, že lietadlo malo poruchu. Spoločnosť zopakovala svoje skoršie vyhlásenie, že všetci členovia posádky boli plne kvalifikovaní a v dobrej kondícii. Aerolinky na zhruba mesiac pozastavili prevádzku svojich Boeingov 737-800 a ich vzlet znova povolili v polovici apríla.