Bývalá chyžná prezradila strašné tajomstvo: Do hotelovej postele si už neľahnete!

Mnohí z nás si radi doprajú dovolenku v hoteli. No ak by ste vedeli, aká špinavá bola v skutočnosti vaša hotelová posteľ, prehodnotili by ste svoj pobyt?

Ako píše The Sun, Josephine, bývalá zamestnankyňa hotela, zverejnila video odhaľujúce pravdu o hotelových posteliach. Na sociálnych sieťach odporučila hosťom, aby si pri príchode do hotelovej izby ihneď vyžiadali nové posteľné obliečky. „Pýtajte si všetko nové vrátane paplónov,“ povedala. Tvrdí, že upratovačky sú vyškolené tak, aby menili len obliečky. „Vaše paplóny môžu byť aj týždeň alebo dva bez toho, aby sa vymenili. Niekedy aj deky,“ dodala. Bývalá upratovačka ďalej prezradila, že chyžné predtým, ako paplóny a deky operú, čakajú, kým na nich nie sú škvrny. Nakoniec varovala, aby si návštevníci hotelov nesadali do postelí, kým im posteľnú bielizeň nevymenia. Dovolenka na Slovensku môže byť krajšia ako v zahraničí: Náš cestovný ruch sa prebúdza Mnohých sledujúcich táto informácia šokovala. „Prial by som si, aby som mohol cestovať a nebáť sa pri tom baktérií,“ napísal jeden. S Josephine súhlasila aj ďalšia zamestnankyňa hotela. „Toto je 100 percent správne,“ povedala.