Leanne prehovorila bez okolkov a otvorene: Takto sa žije s dvoma vagínami

Žena sa narodila s anomáliou nazývanou uterus didelphys, ktorá znamená, že má dve maternice. Vyrozprávala, čo všetko to pre ňu znamená.

37-ročná Leanne Bell z Arizony sa narodila s dvoma maternicami namiesto jednej. Anomália tiež môže spôsobiť, že ženy majú dva krčky maternice a tenkú stenu tkaniva, ktorá vytvára dve samostatné vagíny. To je aj prípad Leanne, píšu noviny Daily Mail. So svojim príbehom sa podelila na sociálnej sieti TikTok. Vysvetlila, že si prechádza všetkým, čím aj ostatné ženy, akurát dvojmo.

„Mám dve menštruácie. Obyčajne sú v rovnakom čase, ale niekedy nie. Nosím dva tampóny a skríning zažívam dvakrát. Ako som povedala, čokoľvek robí iná žena, ja to robím dvakrát,“ vysvetlila. Leanne opísala, aká bolestivá môže byť jej menštruácia. „Bolesť je neznesiteľná. Prvých pár dní som len pripútaná na lôžko. Tak veľmi sa tohto času v mesiaci obávam... Viem, že to zažíva veľa žien, len mám pocit, že dňami strávenými v posteli mrhám životom.“

Ďalšou témou, o ktorej povedala viac, je tehotenstvo. Lekári jej vysvetlili, že deti mať môže, ale bolo by to vysoko rizikové tehotenstvo. „Musela by som rodiť cisárskym rezom. V podstate by som mohla otehotnieť naraz dvakrát, pričom každé dieťa by mohlo mať iného otca,“ prezradila. Pred štyrmi rokmi si prešla ťažkým obdobím, keď zažila mimomaternicové tehotenstvo. „Zo všetkých tých materníc, z ktorých si mohlo vybrať, sa to dieťa rozhodlo rásť v mojom vajíčkovode,“ spomenula smutne.

Leanne tiež priznala, že muži sú z jej stavu vystrašení. Skúšala viacero internetových zoznamiek, ale vždy, keď vyjde s pravdou von, viac jej neodpisujú. Aby odpovedala na množstvo kladených otázok, dokonca nakreslila schému svojich dvoch vagín. Na náčrte vidno, ako jej vagíny vyzerajú zvonku rovnako, no v strede sú oddelené stenou tkaniva. Každá vedie do iného krčka maternice a maternice.

Mnohí ľudia ju chvália, že sa podelila o svoj príbeh a odpovedala na otázky. „Veľmi vám ďakujem, že ste sa otvorili a umožnili ľuďom porozumieť tomu trochu viac,“ napísal jeden človek, zatiaľ čo ďalší dodal: „Som lekár a bolo to neuveriteľne zaujímavé. Vďaka za zdieľanie. Ak ma niekedy navštívi pacientka s týmto stavom, budem o tom vedieť viac.“