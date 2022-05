Španielska vláda odobrila návrh: Platené voľno pre silné menštruačné bolesti

Španielska vláda schválila v utorok návrh zákona týkajúci sa zavedenia plateného voľna pre ženy, ktoré pri menštruácii trpia silnými bolesťami.

Španielsko by sa tak mohlo stať prvou európskou krajinou, ktorá by poskytovala ženám takéto pracovné voľno, uvádza agentúra AP. Návrh zákona o pracovnom voľne pre bolestivú menštruáciu je súčasťou širšej reformy reprodukčného zdravia, ktorú teraz odobrila vláda. Navrhovaná reforma zahŕňa aj zmeny zákonov o interrupciách. Rozširuje napríklad interrupčné práva pre dievčatá vo veku 16 a 17 rokov, a to tak, že na podstúpenie takéhoto zákroku už nebudú musieť mať súhlas od rodiča alebo iného zákonného zástupcu. Navrhuje tiež zrušenie trojdňovej povinnej čakacej doby, ktorú majú ženy v Španielsku "na rozmyslenie", či naozaj chcú podstúpiť interrupciu.

Reformný balíček ešte musí schváliť parlament. Zákonodarcovia budú teraz o návrhoch diskutovať, ich schválenie sa však v najbližších mesiacoch neočakáva, informuje agentúra AFP. Hovorkyňa španielskej vlády Isabel Rodríguezová povedala, že navrhované zákony sú krokom vpred, ako pre ženy, tak aj pre demokratickú spoločnosť.

Podľa médií, ktoré získali návrh zákona ešte minulý týždeň, tzv. menštruačné voľno bude povolené na tri až päť dní mesačne, pripomína televízia Euronews. Teraz však vláda uviedla, že ženy si budú môcť vybrať toľko dní takéhoto voľna, koľko budú potrebovať. Tzv. nemocenské im pritom bude hradiť systém sociálneho zabezpečenia a nie zamestnávateľ.