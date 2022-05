NASA zverejnila nové snímky z Marsu a vyvolala množstvo otázok: Dôkaz mimozemskej civilizácie?

Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) nedávno zverejnil nové fotografie Marsu, ktoré zhotovilo jeho vozidlo Curiosity Rover. To, čo na nich vidno, vyvoláva mnohé otázky a špekulácie.

Na jednej snímke možno spozorovať vchod do dverí vedúcich do skalnej steny, píše britský Daily Mirror. Medzi vesmírnymi nadšencami a prívržencami konšpiračných teórií sa rozprúdila diskusia o tom, čo by v nich mohlo byť alebo či je to len prírodný úkaz. Ako informuje Daily Record, fotografia bola vyhotovená pomocou špeciálnej kamery Mastcam 7. mája. NASA sa k snímkam oficiálne nevyjadrila.

Na druhej strane, na sociálnych sieťach sa komentáre šíria ako požiar. Jeden používateľ tvrdil, že to vyzerá ako portál, zatiaľ čo ďalší dospel k svojskému záveru. „Prisahám Bohu, tam sa ukrýva najmenej päť mimozemšťanov,“ napísal. Niektorí sa však držali viac pri zemi. „Očividne to nie sú malé dvierka, je to len plochý kus rozbitej skaly,“ vyhlásil používateľ Redditu.

Fotografie vyšli na povrch zrovna v čase, keď sa bude v americkom kongrese po 50 rokoch konať verejné vypočúvanie o UFO. Skratka pochádza z anglického Unidentified Flying Object, teda neidentifikovaný lietajúci objekt a nemusí znamenať, že ide zrovna o mimozemské lode. „Americký ľud očakáva a zaslúži si, aby jeho vodcovia vo vláde a spravodajských službách seriózne vyhodnotili a reagovali na akékoľvek potenciálne riziká národnej bezpečnosti – najmä na tie, ktorým úplne nerozumieme,“ uviedol kongresman André Carson.