Matka chce vychovávať dcérku ako vegetariánku: Internet si na nej zgustol! Pridal sa i manžel

Žena sa rozhodla zveriť sa so svojou dilemou internetu. Keď sa zdôverila so svojimi plánmi vychovávať dieťa odmala ako vegetariána, dostala zmiešané odpovede. Jej manžel mal však na vec jasný názor.

Žena sa s mužom nemohla zhodnúť, či vychovať ich spoločné dieťa ako vegetariána, alebo nie. Píše o tom web Daily Star. Kým mama je za čisto rastlinnú stravu, keďže sama neje mäso, jej partner nesúhlasí. Vystresovaná žena sa teda rozhodla s problémom zveriť internetu. „Som tehotná a vegetariánka," napísala.

„V júli čakáme dievčatko a rada by som z nej vychovala vegetariánku, pretože si nemyslím, že je fér nútiť ju jesť zvieratá, kým nebude dosť veľká na to, aby sa rozhodla, že je šťastná," vysvetlila s tým, že jej muž si naopak myslí, že dieťa by mali nútiť jesť mäso, kým nebude dosť staré na to, aby sa rozhodlo samé.

"Kto je tu nerozumný?" pýta sa žena. Jej príspevok rozdelil ľudí na dve skupiny. "Musím sa postaviť na stranu tvojho manžela. Hlavným dôvodom je, že bude jednoduchšie zabezpečiť dieťaťu príjem všetkých základných živín, vitamínov, minerálov atď. prostredníctvom rôznych jedál vrátane mäsa a rýb," vyjadrila sa jedna z diskutujúcich.