Páni, plešatiete? Možno si za to môžete sami! Slová vedca vás zamrzia

Máj bol pred dvoma desaťročiami vyhlásený mesiacom masturbácie. Tento akt mal pomôcť vykoreniť definitívne povery o sexuálnom samoukájaní.

Aj keď je masturbácia veľmi zdravá, v extrémnom množstve môže tiež škodiť. Jednak zasahuje do života sebaukájaním posadnutého jedinca, ale muža tiež pripraví o niektoré cenné látky. Podľa britského vlasového chirurga veľmi častá masturbácia zbavuje telo vitamínu A, ktorý je hojne obsiahnutý v ejakuláte. A to môže mať negatívny vplyv na hustotu vlasov.

„Aj keď je vitamín A, ktorý sa nachádza v spermiách, dôležitý pre zdravie vlasov a bráni ich vypadávaniu, muž by musel takmer nepretržite masturbovať, aby pozoroval znateľný rozdiel v hustote svojich vlasov,“ vyhlásil doktor Umear Ahmad z kliniky Juvida v rozhovore pre magazín LADible.

Podľa neho by ani nonstop masturbáciou nedošlo k zásadnému úbytku vitamínu A v tele, pretože je známe, že objem ejakulátu s každou ďalšou ejakuláciou výrazne klesá.

„Museli by ste mať celkom vážny nedostatok vitamínu A, než by sa znateľne zhoršila hustota vlasov. Museli by ste masturbovať takmer nepretržite po celý deň, kým by to malo nejaký vplyv na vaše vlasy. Teoreticky, ak ste masturbovali veľa, odpoveď znie áno, vplyv to mať môže, ale v praxi to zrejme nebude mať žiadny pozorovateľný účinok na vypadávanie vlasov,“ tvrdí doktor Ahmad.

A zdôrazňuje, že pre dobrú kvalitu vlasov je potrebné dodržiavať vyváženú pestrú stravu. Ani preparáty v tabletách neposilnia vlasové cibuľky toľko ako vitamíny a minerály získané z prirodzenej stravy.