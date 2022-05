Mladík sa opil a potetoval si čelo: Len sa pozrite, čo si tam nakreslil! Nič neľutujem, tvrdí

Video jedného užívateľa na Tik Toku sa stalo virálnym po tom, ako si opitý na čelo vytetoval obrátený kríž. Tvrdí, že svoje rozhodnutie neľutuje.

Opitý chlapík pridal na internet klip ako si medzi obočie vytetoval hrubú čiernu čiaru. Namiesto zrkadla použil kameru na telefóne. Video s popisom “žiadne výčitky” ukončil skôr ako dokončil čmáranicu. Napriek tomu nazbieralo viac ako 3 milióny zhliadnutí. Následne pridal ďalšie video, v ktorom ukázal svoj výtvor - čiarku zmenil na otočený krucifix.

“Nie, budeš to ľutovať. Pravdepodobne to už ľutuješ,” poznamenal neznámy autor v komentári. Iní mu vyčítali, že ide o démonický symbol a nechceli s tým mať nič spoločné. “Prestaňte nariekať a používať náboženstvo ako argument. Nemá to nič spoločné s démonmi,” napísala ďalšia žena.