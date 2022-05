Ďalšie bombardovanie len pár kilometrov od Poľska: Čo bolo terčom ruského útoku?

Podľa Kozyckého ruské jednotky útočili na vojenskú infraštruktúru v okrese Javoriv. Bližšie podrobnosti zatiaľ neuviedol, uviedla agentúra AP. CNN pripomenula, že vojenský objekt Javoriv na západe Ukrajiny bol od začiatku vojny terčom ruských útokov najmenej trikrát. Pri prvom útoku - 13. marca - zahynulo viac ako 30 ľudí.

CNN informovala, že v utorok krátko po polnoci miestneho času očití svedkovia hlásili silné výbuchy aj v meste Ľvov a priľahlej oblasti na západe Ukrajiny.

⚡️ Governor: Russia targets military facility in Lviv Oblast near Polish border.



Lviv Oblast Governor Maksym Kozytsky said the explosions heard earlier on May 17 targeted the Yavoriv District's military training ground but were successfully deterred.