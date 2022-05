Žena sa priznala, že sa sprchuje iba raz za týždeň: Čo na jej hygienické návyky hovorí manžel?!

TikTokerka uviedla štyri dôvody, prečo sa sprchuje len raz týždenne. Povedala: "Dostala som otázku, prečo? A držím sa svojej pôvodnej odpovede na tento komentár. Proste sa mi to nepáči. Ale napadlo mi, že by som mohla skúsiť poskytnúť trochu viac informácií o tom, prečo sa mi to nepáči."

"Prvý dôvod, časový záväzok od zohriatia vody, vstupu do sprchy, vykonania všetkých potrebných vecí v sprche, vylezenia zo sprchy, sušenia až po čakanie, kým mi uschnú vlasy," prezradila kráska.