Talianska energetická spoločnosť to vymyslela po svojom: Za ruský plyn zaplatí bez porušenia sankcií

Talianska energetická spoločnosť Eni si do stredy (18. 5.) otvorí v Gazprombank eurový a rubľový účet, aby mohla načas zaplatiť za ruský plyn, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou.

Európska komisia (EK) totiž zmiernila svoj postoj a objasnila, ako môžu európske firmy platiť za ruský plyn bez porušenia sankcií Európskej únie (EÚ) proti Moskve. Ruský prezident Vladimir Putin koncom marca vydal dekrét, v ktorom požaduje platby za plyn v rubľoch. Európski importéri a ich právnici sa odvtedy snažili nájsť spôsob, ako platiť za ruský plyn bez porušenia sankcií.

Rusko v apríli zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska, pretože odmietli platiť v rubľoch. Niektoré krajiny EÚ a veľkí importéri požadovali od Bruselu jasnejšie pravidlá týkajúce sa platieb za ruský plyn. Predstavitelia EÚ predtým totiž, aj keď len verbálne, tvrdili, že otvorenie rubľových účtov znamená porušenie sankcií.

Nové usmernenie EK, ktoré by malo byť zverejnené tento týždeň, však nezakazuje otvorenie rubľových účtov a ponúka firmám spôsob, ako platiť za ruský plyn bez porušenia sankcií. Eni podľa zdrojov čaká na oficiálne zverejnenie usmernenia, kým si otvorí účet v Gazprombank.

EÚ pôvodne odmietala požiadavku Kremľa, pretože dával ruskej strane príliš veľkú moc a zahŕňal ruskú centrálnu banku, ktorej sa týkajú sankcie. Gazprom sa odvtedy snažil upokojiť európskych zákazníkov, že môžu platiť za plyn bez porušenia sankcií. Kremeľ takisto medzičasom zverejnil nové nariadenie, ktoré vyjasňoval pravidlá platenia za plyn. Podľa nových pravidiel súčasťou transakcií nebude ruská centrálna banka.

Aj nemecký koncern Uniper a rakúsky OMV počítajú s pokračovaním nákupov ruského plynu. Európske ceny plynu zareagovali na aktuálny vývoj poklesom. Podľa aktualizovaného usmernenia EK sankcie nebránia odberateľom, aby si otvorili účet v určenej banke. Firmy môžu platiť za ruský plyn, pokiaľ sa platby uskutočnia v menách uvedených v existujúcich kontraktoch a deklarujú dokončenie transakcie v momente úhrady v tejto mene.

Podľa usmernenia EK by mali importéri jasne deklarovať, že považujú svoje záväzky v rámci existujúcich kontraktov za uhradené, keď zaplatia v eurách alebo dolároch. To znamená, že po uhradení platby v uvedených menách už nemajú ďalšie záväzky a nemusia nijakým spôsobom rokovať s ruskou centrálnou bankou, na ktorú sa vzťahujú sankcie a ktorá môže byť zapojená do konverzie eur na ruble.