Fíni a Švédi sa nemusia obávať ani bez NATO: Tieto krajiny ich ochránia!

Nórsko, Dánsko a Island v pondelok v spoločnom vyhlásení uviedli, že budú pripravené brániť Fínsko a Švédsko, ak by sa tieto dve severské krajiny stali obeťou útoku na svojom území v dobe, keď budú posudzované ich žiadosti o vstup do Severoatlantickej aliancie. TASR prevzala správu z denníka The Guardian.

"Nórsko je spoločne s Dánskom a Islandom pripravené všetkými potrebnými prostriedkami pomôcť svojim severským susedom v prípade, že by sa stali obeťou agresie na svojom území pred získaním členstva v NATO," povedal nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Nórsko, Dánsko aj Island sú členskými štátmi NATO. Švédska premiérka Magdalena Anderssonová v pondelok popoludní oznámila, že jej krajina požiada o vstup do NATO. Krátko predtým sa za podanie žiadosti Švédska o členstvo v Aliancii v parlamentnej rozprave vyslovila väčšina strán. Z ôsmich parlamentných strán boli proti len dve menšie ľavicovo orientované strany, približuje stanica Sky News. Je to oficiálne: Švédsko požiada o vstup do NATO BBC komentuje, že vstup Švédska do NATO by znamenal obrovský obrat, keďže krajina je vojensky neutrálna už 200 rokov. Hoci Švédsko a Fínsko dosiaľ nie sú členmi NATO, oficiálnymi partnermi Aliancie sa stali v roku 1994 a od konca studenej vojny sa obe krajiny zúčastnili na viacerých misiách NATO. Švédska a Fínsko - ktoré rozhodnutie podať prihlášku do NATO oznámilo už v nedeľu -, by v prípade prijatia do NATO po prvý raz získali bezpečnostné záruky od jadrových mocností.