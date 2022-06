Ženu poriadne zvozili za to, čo urobila svojmu synovi: Pre neprajníkov má jednoznačný odkaz

Shamekia Morris bola kruto označená za „zlú mamu“ za to, že na svojho syna Treylina použila dočasné tetovanie – aj keď farby sú falošné a úplne neškodné.

Shamekia Morris začala malému Treylinovi dávať transferové tetovania, keď mal šesť mesiacov, píše Daily Star. Módna návrhárka z Floridy v USA milovala pútavý efekt, ktorý vytvorila na jeho bruchu, rukách, chrbte a nohách. Ale aj keď kresba na tele nie je skutočná, Shamekia bola označená za „zlú mamu“ a obvinená z toho, že z malého chlapca urobila „gangstra“.

Shamekia v relácii Love Don’t Judge povedala: „Kritika bol hrozná. Bolí ma to, pretože viem, že nie som zlá mama a volajú ma všelijakými menami. Je to šialené. Ak niekoho súdite na základe 30-sekundového videa na sociálnych sieťach, je to vaša vec. Ale to, čo o niekom hovoríte alebo si o ňom myslíte, neurčuje, aký bude v budúcnosti." Našťastie sa Shamekia snaží nebrať tieto komentáre k srdcu. "Ľuďom, ktorí ma posudzujú, odkazujem, že je mi to jedno čo si myslia. Toto je životný štýl, ktorý nás baví."

Mama je tiež rada, že má podporu svojej rodiny, ktorá sa dočasného tetovania spočiatku trochu obávala. „Keď som prvýkrát začala ´tetovať´ Treylina, moja rodina to nenávidela, pretože sa im nepáči, že mám tetovanie. Boli veľmi rozrušení. Ale teraz, keď vidia, že by na to mohlo byť aj niečo pozitívne, milujú to. Pretože keď sme vonku, venuje sa mu veľa pozornosti a deti tie tetovania naozaj milujú," prezradila Shamekia.

"Keď Shamekia prišla s týmto nápadom, nepáčilo sa mi to, bola som úplne proti. Nechcela som, aby to s ním urobila," povedala Shamekia sestra Dinera. "Ale keďže som videla, kam to môže doviesť ju a Treylina, nemala som s tým problém, pretože sa to ukázalo ako pozitívna vec."

"Keď mi Shamekia prvýkrát povedala o tetovaniach, moja prvá reakcia bola – zavolajú na teba sociálku. Som však hrdá na Shamekiu a život, ktorý robí pre Treylina,“ dodala Treylinova teta Ilisha.