Za tetovanie obočia zaplatila vyše 300 eur: Zákrok dopadol katastrofálne

Matka dvoch detí zostala v šoku po zákroku v réžii neskúseného vizážistu. Dopadlo to katastrofálne, obočie má vytetované do polovice čela.

Crystal Weinstock z amerického Houstonu zaplatila 340 dolárov (približne 326 eur) za tetovanie obočia, informuje LADbible. Bežný zákrok, ak je vykonaný správne, má zanechať obočie úhľadné a upravené. Nanešťastie, v tomto prípade nebol urobený korektne.

“Som zaneprázdnená matka. Chcela som si dať vytetovať obočie, aby malo pekný tvar. Myslela som si, že to bude skvelý nápad,” povedala Crystal. Nakoniec to bol hrozný nápad, vizážista jej obočie vytetoval do polovice čela. “Keď som to uvidela, nemohla som uveriť vlastným očiam. Bolo to príšerné,” dodala.

Matka dvoch detí musela podstúpiť niekoľko procedúr v snahe zmierniť intenzitu pigmentu. 37-ročná žena musela cestovať do Kalifornie za expertom 4137 kilometrov.

Crystal dúfa, že ostatní neurobia rovnakú chybu. Našťastie, zručný špecialista jej pomohol zadarmo a dokonca založil finančnú zbierku, aby jej boli preplatené náklady na cestu.