Po sexy mame (54) túžia najmä mladí zajačikovia: 5 tipov, ako zbaliť MILFku ako som ja!

Modelka Elaina St. James (54) hovorí o tom, ako si mladí muži dokážu nabaliť "milfku" ako je ona. Hviezda OnlyFans sa podelila o tipy počas vydania svojej novej knihy – „Ako randiť so staršími ženami: Najlepší sprievodca randením so staršími ženami.“

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Elaina má mužských predplatiteľov OnlyFans z celého sveta, ktorí sú zvyčajne vo veku 25 – 40 rokov, no niektorí majú len 19 rokov. Za prvých osem mesiacov zarobila na webe založenom na predplatnom viac ako šesťciferné číslo a v súčasnosti zarába okolo 15 000 dolárov (14 440 eur) mesačne, píše Daily Mail.

Na sociálnych sieťach Instagram a Tik Tok ju sledujú vyše 140-tisíc ľudí. „Bežne ide o 24, 25-ročných, páči sa im predstava staršej ženy,“ povedala slobodná matka z Chicaga v štáte Illinois. „Stále mi hovorila: ‚Chcel by som byť vo vzťahu so staršou ženou‘ a uvedomila som si, že by som o tom mal napísať knihu. Tak som tak aj urobila," povedala sexy milfka.

Keď začala na OnlyFans, bola prekvapená, ako veľmi mladí muži zbožňujú jej „mäkké brucho“. "Milujú to, a to je odkaz pre každú ženu, ktorá sa cíti nesvoja kvôli svojmu bruchu alebo ovisnutým prsiam," nechala sa počuť novodobá modelka.

"Každý deň mi chlapi hovoria: 'Milujem tvoje brucho, milujem tvoje mäkké bruško od mamy'. Toto je vec, ktorú ženy potrebujú počuť. Skutoční chlapi a mnoho mladších chlapov fantazírujú o prirodzenom tele, takže sa netýrajte, aby ste boli dokonalé, pretože neexistuje 'dokonalé' a chlapi majú naozaj radi autentickosť. Viem, že nie som dokonalá. Viem, že moje telo nie je dokonalé. Mám mama bod. Mám brucho. Nerada cvičím. Oveľa radšej by som sledovala ľudí ako cvičia, jedia zemiakové lupienky a mala v ruke pohár vína," vtipne poznamenala OnlyFans mama.

Jej najlepšie tipy pre mužov, ktorí chcú randiť s MILFkami, nájdete na druhej strane >>>