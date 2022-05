Tínedžerka má alergiu na vodu! Unikátna spoveď: Už rok som ju nepila, moje slzy sú ako kyselina

Arizonská tínedžerka je alergická na vodu - nemôže ani plakať alebo sa sprchovať, spôsobuje jej to obrovskú bolesť. Výnimkou nie je ani jej pitie.

Abigail Becková (15) má vodnú žihľavku (aquagenic urticaria). Ide o zriedkavú diagnózu, ktorú má asi len 100 ľudí. Po kontakte s vodou spôsobuje svrbivú bolesť ako po popŕhlení žihľavou. Chorobu dievčaťu diagnostikovali podľa amerického portálu New York Times v apríli tohto roku. Stalo sa to potom, keď lekárom vysvetľovala, že jej slzy sú ako kyselina a že sprchovanie u nej vyvoláva žihľavovú bolesť.

Vždy, keď sa napije vody, zvracia. „Keď sa napijem vody, začne ma bolieť hrudník a veľmi rýchlo mi začne biť srdce,“ vysvetľuje mladá dievčina s tým, že ju bolí aj to, keď plače. „Doslova ma pália, keď mi stekajú po tvári,“ tvrdí Abigail. Podľa portálu už rok nevypila pohár vody, podľa jej slov jej to ani nechýba. Miesto toho berie rehydratačné tablety a pije energetické nápoje či šťavu z granátového jablka. „Bojím sa, že ak sa to jedného dňa vymkne kontrole, nikto nebude vedieť, čo mám robiť,“ strachuje sa tínedžerka.

Jej diagnóza jej bráni v tom, aby bola aktívna – pot bolí a mohol by viesť k dehydratácii. Keď prší, nemôže ísť von. Je tiež nútená starostlivo čítať každú etiketu na potravinách a nápojoch - ale bojuje, pretože voda je vo „všetkom“. Napriek tomu, že sa snaží vode vyhýbať, občas sa jej neubráni. „Pred niekoľkými dňami som vypila športový nápoj. Neuvedomila som si, že je v ňom veľa vody. Samozrejme to spôsobilo alergickú reakciu. Mala som kŕče v žalúdku, bolel ma hrudník a bola som veľmi unavená,“ povedala Abigail.

Najdesivejšie však je to, že o ochorení nie je dostatok lekárskych informácií, práve pre jeho nezvyčajnosť a ojedinelosť. „Neviem, či ma to môže zabiť, nepovedali mi to," povedala. „Mám príznaky, ktoré by mohli spôsobiť, že sa mi zastaví srdce, ale nikto nič o tejto diagnóze nevie,“ hovorí Abigail. Popri tom však musí žiť ako každý iný človek, musí teda chodiť aj do školy. S plánom pre potenciálne alergické reakcie jej pomáha alergológ.

Jej otec Michael Beck (53), ktorý pracuje ako asistent riaditeľa na strednej škole, hovorí, že neznáša, keď jeho dcéra trpí: „Často si želám, aby som za ňu mohol cítiť tú bolesť. Cítim sa beznádejne.“ Dodal, že si nemyslí, že jej alergia je natoľko zlá, aby ju zabila, no bojí sa o jej zdravie.