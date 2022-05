Eurovíziu vyhrala skupina z Ukrajiny: Bude hudobná súťaž v zničenom Mariupole?!

Víťazstvo pre Ukrajinu! Síce nie to, ktoré by teraz najviac potrebovali, ale aj tak sa cení. Pesničkovú súťaž Eurovízia 2022 vyhrala v noci na nedeľu v talianskom Turíne celkom očakávane ukrajinská hiphopová skupina Kalush Orchestra so skladbou Stefania.

Formáciu tvorí päť členov a v tohtoročnom kole najväčšieho hudobného podujatia na svete porazila ďalších 24 súťažiacich. O umiestnení súťažiacich rozhodli proti názoru poroty hlasy divákov, ktorí Ukrajine vyjadrili podporu v čase ruskej okupácie. O umiestnení súťažiacich rozhodli proti názoru poroty hlasy divákov, ktorí Ukrajine vyjadrili podporu v čase ruskej okupácie. Kalush Orchestra tvorí zaujímavú hudbu, ktorej základom sú folklórne motívy a používa na ne aj tradičné ľudové nástroje. „Prosím, pomôžte Ukrajine, Mariupolu. Okamžite pomôžte Azovstalu," kričal spevák Oleh Psiuk z Kalush Orchestra po odohratí emotívnej víťaznej hiphopovej skladby Stefania, ktorá je venovaná všetkým matkám. „Aj keď budú všetky cesty zničené, vždy nájdem cestu domov," znie jeden z veršov víťaznej piesne. Rusko rozhorčilo víťazstvo Ukrajiny na Eurovízii! Na Azovstaľ zhodili bomby aj spolu s jasným odkazom Víťaz by mal usporiadať ďalší ročníkOd roku 1959 platí, že súťaž pripravuje tá krajina, ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku. O konkrétnom mieste konania rozhoduje hosťujúci vysielateľ súťaže. Súťaž sa väčšinou koná v hlavnom meste danej krajiny, nie je to však absolútnym pravidlom. Je tak na mieste úvaha, či bude o rok Ukrajina dosť bezpečná na takúto veľkú medzinárodnú udalosť.