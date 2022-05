Mužovi zakázali stýkať sa jeho deťmi: Niet divu! Nechutná úchylka vydesila i manželku

Jeho bývalá manželka začala konať hneď, ako sa to začalo diať pred očami detí.

Ako píše denník Daily Mail, austrálsky súd riešil prípad, ktorého predmetom bola nezvyčajná úchylka jedného muža, ktorý aj v dospelosti nosí detské plienky. Muž sa s manželkou po rozchode dohodol na tom, že keďže majú spolu deti, rozdelia si aj rodičovské povinnosti. Jeho bývalá manželka však trvala na tom, že s tým bude súhlasiť len v prípade, ak jeho záľubu bude držať ďaleko od ich potomkov.

Po čase si ale žena všimla, že jeho úchylka naberá na sile a plienky začal nosiť už aj v prítomnosti detí. Vystrašená matka preto usúdila, že najlepšie by bolo, ak by sa jej ex držal ďaleko od nich. Keďže muž odmietol navštíviť poradcu, rozhodla sa ísť s celou vecou rovno na súd. Po pojednávaní sudkyňa uviedla, že muž sa vôbec nezaoberal otázkami rizika, ktoré môžu deťom hroziť.

„Cítim a vždy som rešpektoval iné menšinové identity, ktoré boli prenasledované alebo sa s nimi zaobchádzalo odlišne len preto, že sú tými, kým sú,“ napísal v jednom maile.

„Čo sa rozhodnem robiť v súkromí svojho domova bez prítomnosti detí, je moja vec. Je to neškodná činnosť, ktorá nikoho neovplyvňuje,“ dodal na záver s tým, že sa v tomto prípade preto určite odvolá. Sudkyňa ale uviedla, že toto jeho správanie môže deťom spôsobiť psychickú ujmu a ak by sa o tomto jeho fetiši dozvedelo viac ľudí, mohli by byť vystavené aj posmechu zo strany ostatných detí.