Muž požiadal ženu o ruku priamo na pohrebe jej otca: Čo myslíte, súhlasila?

Chcel vyliečiť jej zlomené srdce, no mnoho ľudí na internete len neveriacky krútia hlavami.

Ako informuje portál New York Post, pastor z Juhoafrickej republiky, ktorý viedol bohoslužbu, požiadal svoju priateľku o ruku priamo na pohrebe jej otca. Všetko sa dokonca udialo len kúsok od rakvy s jeho mŕtvym telom a smútiacou rodinou naokolo. Jeden z prítomných zaznamenal priebeh tejto nezvyčajnej žiadosti o ruku na video, na ktorom je vidieť, ako žena najskôr plače pri rakve zosnulého a potom príde to, čo nikto nečakal.

Nápadník si v jednom momente pred ňu kľakne aj spolu s mikrofónom a pred očami všetkých trúchliacich sa spýta, či si ho vezme za muža. Krátke video končí tým, ako pastor nasadzuje svojej budúcej neveste zásnubný prsteň, ktorý, zdá sa, akceptovala aj za týchto bizarných okolností.

Kontroverzné zábery získali na sociálnej sieti viac ako 278-tisíc pozretí, pričom množstvo používateľov si muža podalo za to, že pre takýto vzácny moment nevybral práve najideálnejšie miesto ani čas. Pastor prezradil, že to spravil preto, lebo dúfa, že jeho návrh jeho milovanej pomôže vyrovnať sa so smrťou otca. Niektorí komentujúci ho však aj napriek tomu rozhodne nešetrili.

Jeden z používateľov uviedol, že podľa neho bol takýto typ žiadosti o ruky prejavom čistej neúcty na všetkých možných úrovniach. „Toto je zle... Bez ohľadu na to, ako sa za to môžete pokúsiť ospravedlniť,“ stálo v ďalšom komentári. Ďalší ľudia sa ho však dokonca aj zastali s tým, že muž ju možno pôvodne plánoval požiadať o ruku práve v prítomnosti jej otca a toto bola posledná možnosť, ako to mohol ešte naplniť.