Zažívame historický moment! Vstup týchto krajín do NATO by nás výrazne posilnil, tvrdí šéfka nemeckej diplomacie

Vstup Fínska a Švédska by bol výraznou posilou Severoatlantickej aliancie a Nemecko preto urobí všetko, aby obe krajiny v ich ceste do aliancie podporilo.

V nedeľu to pri príchode na záverečný deň neformálneho rokovania ministrov zahraničia NATO v Berlíne vyhlásila šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková. Obe severské krajiny, ktoré doteraz zachovávali neutrálny status, zvažujú vstup do NATO kvôli ruskej invázii na Ukrajinu. "Zažívame historický moment," povedala Baerbocková. "Švédsko s Fínskom doteraz o členstvo v NATO neusilovali, do aliancie ich ale teraz tlačí Rusko," uviedla. Zdôraznila, že NATO je a vždy bolo obranným zoskupením.

Fínsko so Švédskom nie sú podľa Baerbockovej iba partnerské a priateľské krajiny. "Ich možný vstup do aliancie by nás výrazne posilnil. Nemecko je preto pripravené urobiť všetko, aby prijímací proces urýchlilo," povedala Baerbocková. Podporu Švédsku a Fínsku vyslovilo množstvo aliančných krajín. "Ak Fínsko a Švédsko podajú prihlášku do NATO, Spojené kráľovstvo oba štáty podporia, aby mohli byť rýchlo prijaté," povedala v nedeľu britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová.

Výhrady má ale Turecko, podľa ktorého obe severské krajiny otvorene podporujú Kurdskú stranu pracujúcich (PKK). Ankara považuje PKK za teroristickú organizáciu. Námestník generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Mircea Geoana ale verí, že spor sa podarí vyriešiť. Rovnaký názor dnes vyslovil aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok. "Hľadáme zhodu a riešenie nájdeme, som o tom presvedčený," povedal Korčok.