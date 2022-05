Dievčatko má zriedkavú formu rakoviny: Strašné, čo si musí dieťa vytrpieť

Príbeh, ktorý vtisne slzy do očí aj najtvrdšiemu chlapovi. Len 6-ročná princezná Eden bojuje so zákernou formou rakoviny, ktorá postihuje menej ako 100 detí ročne v celom Spojenom kráľovstve. Detaily vás zabolia.

Ako uvádza portál Examiner Live, lekári diagnostikovali malej Eden z anglického mesta Holmfirth neuroblastóm v štvrtom štádiu, čo je veľmi zriedkavá forma rakoviny, ktorá sa jej aj po vyliečení vráti. „V prípade neuroblastómu, aj keď sa z choroby úplne vylieči, existuje 60-percentná šanca, že sa môže vrátiť. A keď sa vráti, šance na prežitie prudko klesnú,“ vysvetlil jej otec Lee Smith.

S partnerkou Jen sa teraz snažia financovať nákladnú liečbu v Spojených štátoch. Liečba pomôže Eden znížiť šancu na recidívu a tým zvýšiť jej šancu na prežitie. Ale aby sa dostala do štádia, kedy môže byť liečba účinná, musí byť najskôr v úplnej alebo čiastočnej remisii. Doteraz musela Eden podstúpiť mnohé kolá vyčerpávajúcej chemoterapie v snahe zmenšiť rakovinový nádor. Až keď sa nádor zmenší, bude môcť podstúpiť operáciu na odstránenie nádoru a následne ísť na liečbu v Amerike.

Väčšinu času je s Eden v nemocnici jej mama Jen, pretože otec Lee musí pracovať. Podľa jeho slov to, že nemôže byť pri nej, zvláda veľmi ťažko. Je úžasné, že samotná Eden je jedným z najpozitívnejších členov rodiny, a to aj napriek tomu, že je taká chorľavá. „Vie toľko, koľko jej môžeme povedať. Samozrejme, nehovoríme s ňou o percentách úspešnosti liečby, ona rozumie rakovine, ale snažíme sa ju držať ďalej od toho, čo sa stane, ak sa z nej nevylieči. Zvláda to naozaj dobre. Je naozaj temperamentná, je to usmiata tvárička a okrem toho, že jej bolo zle po chemoterapii, strata vlasov ju nejako netrápila. Všetko brala po svojom. Je silnejšia ako my,“ povedal jej otec Lee.

Lee a Jen tvrdo pracujú na tom, aby zostali čo najpozitívnejší, nielen pre malú Eden, ale aj pre jej staršiu sestru Tiu (9), o ktorej Lee povedal, že je „skvelá“.