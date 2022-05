Zranení ukrajinskí vojaci sú uväznení v Azovstale, Turecko prišlo s riešením: Sme pripravení

Turecko navrhlo, že zabezpečí námornú evakuáciu stoviek zranených ukrajinských vojakov, ktorí sa nachádzajú v komplexe oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom Mariupole.

Oznámil to v sobotu hovorca a hlavný zahraničnopolitický poradca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin. "My sme pripravení. Naša loď je pripravená vyplávať a priviesť zranených vojakov a ďalších civilistov do Turecka," povedal pre agentúru Reuters hovorca prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Kalin podľa vlastných slov osobne prediskutoval turecký evakuačný plán s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Návrh podľa neho stále zostáva aktuálny, hoci Rusko s ním zatiaľ nesúhlasilo. Pozícia Kremľa v tejto otázke podľa neho mení "každý deň".

Turecký plán počíta s prevozom zranených vojakov z Mariupolu po súši do približne 60 kilometrov vzdialeného prístavného mesta Berďansk na pobreží Azovského mora. Odtiaľ by ich tureckou loďou previezli cez Čierne more do Istanbulu.

Kyjev ani Moskva zatiaľ turecký návrh verejne nekomentovali. Podľa Kalina Erdogan o tureckom evakuačnom pláne hovoril so Zelenským približne pred dvoma týždňami.