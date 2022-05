Bábätku začali rásť zuby v zvláštnych uhloch: Začal sa náročný boj o život

Maličká Winnie mala len 11 mesiacov, keď si jej mama všimla, že jej zúbky rastú pod neprirodzeným uhlom. Ani vo sne by jej nenapadlo, že za tým môže byť niečo tak vážne. Teraz prosím o pomoc úplne cudzích ľudí.

Ako uvádza portál Derbyshire Times, rodičia Lucy a Luke Imepyoví si v júni 2021 všimli, že ich dcérke Winnie rastie zúbok pod zvláštnym uhlom. Rozhodli sa vyhľadať odborníka, avšak správu, ktorú si vypočuli, nečakali ani v najhoršom sne. Bábätko z britského grófstva Derbyshire má detskú leukémiu. Veľmi zriedkavý a závažný typ rakoviny postihuje krvinky a v momente diagnózy majú pacienti len 50-percentnú šancu na prežitie.

Winnie, ktorá júni 2022 oslávi svoje druhé narodeniny, bola od diagnostiky už dvakrát v remisii, no odvtedy sa jej vrátila ešte závažnejšia forma ochorenia. Winnie podstúpila transplantáciu kostnej drene a lekári jej dávali 75-percentnú šancu na vyliečenie. Nanešťastie, ani tento zákrok Winnie nepomohol a zákerná choroba sa vrátila. Národný zdravotný systém (NHS) jej už nedokáže poskytnúť liečbu či už na úplne vyliečenie, alebo na predĺženie jej života. Rodičia sa rozhodli konať.

V zahraničí existuje liečba, ktorá by dokázala malej Winnie pomôcť, avšak rodičia ju musia uhradiť úplne sami. Začal sa boj s časom a Lucy a Luke sa zúfalo snažia vyzbierať peniaze pre ich dcéru. „Neznášam žiadať peniaze od cudzích ľudí, ale je to to najúžasnejšie, najmilšie dievčatko, ktoré malo ten najťažší rok. Viem, že táto liečba sa osvedčila aj iným a musím jej dať túto šancu. Nemôžem stratiť svoje dieťa,“ povedala mama Lucy. Ich poslednou nádejou je vyzbierať 500-tisíc libier (590-tisíc eur) na priekopnícku terapiu CAR-T, ktorú ponúkajú v Singapure, v Španielsku alebo v Nemecku. „Som veľmi vďačná každému, kto nás podporuje,“ povedala Lucy, ktorá je pre záchranu svojej dcéry ochotná urobiť čokoľvek.