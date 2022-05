Muža napadol obrovský krokodíl: Zo smrteľnou čeľusťou bojoval sám! Hrozné, ako dopadol

Mladý muž si zažil najdesivejšie chvíle v jeho živote, ktoré mu budú pripomínať hrozivé jazvy.

Ako píše portál The Mirror, muž menom Joshua Young prišiel takmer o život, keď mu krokodíl okolo hlavy z ničoho nič zovrel čeľusť. Iba 28-ročný muž práve pod morom chytal ryby, keď zrazu pri svojom tele zacítil niečo, čo považoval za obyčajné kanoe. Namiesto toho mu však na hlave náhle pristála obrovská beštia, ktorá ho svojimi dravými zubami schytila okolo hlavy.

„Trvalo mi pár sekúnd, kým som si uvedomil ‚och sakra, to je krokodíl‘. Nebolelo to, bol som až moc šokovaný. Len som premýšľal ‚čo sakra‘.“ Mladý muž sa pritom v čase útoku týmto 10-metrovým zvieraťom nachádzal na obľúbenom turistickom mieste, kde sa ľudia chodia často šnorchlovať. Joshua uviedol, že sa mu podarilo doplávať k brehu aj spolu s krokodílom, ktorého mal stále pricvaknutého na hlave, pričom sa ho svojpomocne nakoniec aj úspešne zbavil.

popísal Joshua hrozivé momenty. Odvážny muž ale boj nevzdal a vlastnými rukami sa mu podarilo čeľusť krokodíla pootvoriť tak, aby z nej dokázal vytiahnuť uviaznutú hlavu.

„Vypáčil som mu ústa o vytiahol som prsty von a on spadol na zem. Potom sa pokúsil prichytiť na bok môjho tela. Našťastie som mal na sebe neoprén, ten mi úplne strhol, ale aspoň nie kožu,“ uviedol a dodal, že hneď v tomto momente zutekal do bezpečia. Aj keď sa mu podarilo zachrániť si holý život, tento nebezpečný boj mu budú do konca života pripomínať rozsiahle zranenia, ktoré mu po útoku zostali.