Známy Goyle z Harryho Pottera šokuje: Vyzerá na nepoznanie! A aha, čím sa teraz živí

V súčasnosti herec z Harryho Pottera Goyle, Josh Herdman, bojuje v klietke. Jeho premena je šokujúca.

Hviezda Harryho Pottera, Josh Herdman, ktorý sa zúčastňuje hry The Games vyzerá úplne inak, ako v čase, keď hral kamaráta Draca Malfoya, Goylea. Josh Herdman strávil svoje tínedžerské roky hraním záporného chlapca, no teraz je späť na našich obrazovkách vo veľmi odlišnom prostredí. Vo veku iba 13 rokov bol Josh obsadený ako Dracov pomocník Gregory Goyle v prvom filme o Harrym Potterovi. Zostal v tejto úlohe počas všetkých sedem pokračovaní.

Pôvodne mal hrať úplne inú rolu, a to Harryho rozmaznaného bratranca Dudleyho. Nakoniec hral slizolinského záporáka, ktorý bol zabitý jeho vlastným ohnivým kúzlom v poslednom filme série. Josh už skôr priznal, že po úspechu v kariére sa v tínedžerskom veku dostal mimo koľaj a takmer si zničil kariéru.

Ako spomína pre portál Daily Mirror vymetal všetky párty. Bolo to jediné, čo robil a už začal mať toho celého dosť. Tvrdí, že sa začal viac sústrediť na svoju kondíciu, prestal fajčiť a rozhodol sa neobzerať za tým, čo bolo. Spomína, že herectvo neprestal milovať, no mal pocit, že je to ako život v lotérii a rozhodol sa rozšíriť si obzory.

Josh potreboval ventilovať svoju úzkosť, sa dal na bojové umenia a boj v klietke. Práve to sa odvtedy stalo podstatným pre jeho zdravie a pohodu. Spomína, že mal všetkého plné zuby, tak som sa rozhodol, že sa dostane do kondície. Vedel, že sa potrebuje na niečo sústrediť a bojové umenia mu zmenili život.

Josh od začiatku MMA zmenil svoju postavu a vďaka svojmu telu a vyholenej hlave sa stal takmer nepoznateľným. Spomína, že nikdy nebol tučný, ale predtým, ako začal s bojovým umením, fajčil a často mal ťažkosti s dýchaním. Vo všeobecnosti sa teraz cíti oveľa lepšie. Je šťastný a teraz si už dokáže odbehnúť aj desať kilometrov.

Tvrdí, že sa takto rozhodol naj kvôli svojmu duševnému zdraviu. Fakt, že vďaka tomu má aj perfektnú postavu a dobre vyzerá je podľa jeho slov len bonus. Herec debutoval ako amatérsky bojovník MMA v apríli 2016, keď porazil poľského súpera Janusza Walachowského v City Pavillion v Romforde vo východnom Londýne.