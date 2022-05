Čerstvá mamička zistila o otcovi svojho dieťaťa nepríjemnú vec: Opustite ho, radia ľudia

Novopečenú mamičku čakal nepríjemný šok. Zistila, že jej partner na svoje hobby míňa tisíce. Ide však o pomerne nevšedný koníček...

Mladá mamička porodila svoje prvé dieťa len štyri týždne predtým, ako odhalila partnerovo tajomstvo, píše portál Daily Star. Mala podozrenie, že niečo nie je v poriadku, narazila však na šokujúce zistenie. Jej priateľ míňa tisíce libier na porno, pretože je závislý na internetovej platforme OnlyFans. Žena sa so svojim utrpením podelila na TikToku, kde nazbierala takmer 400-tisíc videní.

Vo videu drží svoje dieťa v náručí. „Keď ste 4 týždne po pôrode a zistíte, že váš priateľ pred vami skrýval závislosť na porne počas celého vášho trojročného vzťahu, v ktorom minul tisíce dolárov na OnlyFans za ‚vlastný obsah‘. Namiesto toho, aby šetril pre svoju rodinu,“ napísala k príspevku.

Vďaka svojej závislosti na OnlyFans si mal čerstvý otec na kreditnej karte vypestovať dlh v hodnote 10-tisíc libier (skoro 12-tisíc eur). „Robil to počas toho, keď sme boli spolu s naším dieťatkom. Vždy si našiel čas,“ dodala žena nahnevane. Mnoho ľudí bolo jej tvrdeniami šokovaných a radili jej, aby muža opustila.

„O 20 rokov budete buď rada, že ste ho opustili, alebo si to budete priať. Je mi veľmi ľúto, že sa to stalo, zaslúžite si niečo lepšie,“ napísala jedna osoba, zatiaľ čo ďalšia dodala: „Odíďte. Vždy si nájde spôsob, ako to pred vami skryť.“ Jedna používateľka sa s ňou zase vedela stotožniť. „Toto je pre mňa šialene presné. Moja dcéra mala šesť mesiacov. Pre mňa to bolo pred dvoma rokmi a nakoniec som ho opustila. Budete v poriadku. Dokážete to,“ napísala.