Česko má veľké plány: Summit s ukrajinským prezidentom Zelenským

Česko by pri predsedníctve v Rade Európskej únie chcelo usporiadať summit, na ktorom by sa zúčastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V rozhovore s ČTK to povedal minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

Zároveň poznamenal, že od pôvodného zámeru usporiadať viacero podujatí v regiónoch mimo Prahy vláda skôr upúšťa. Vedú ju k tomu vojna na Ukrajine a hlboké ekonomické problémy. Česko bude EÚ predsedať v druhej polovici tohto roka. Aktuálne je podľa ministra v hre európsky summit venovaný niektorej z kľúčových tém predsedníctva, napríklad energetickej bezpečnosti. "Boli by sme radi, keby hosťom toho summitu mohol byť ukrajinský prezident," vyhlásil. Uskutočniť by sa mal na začiatku októbra na Pražskom hrade.