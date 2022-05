ONLINE Ukrajina sa nevzdáva: Rusom bráni prejsť cez rieku Severný Donec! Čo hovoria satelitné snímky?

6:59 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer v pravidelnom videoprejave k národu vyhlásil, že ruské sily od začiatku vojenskej ofenzívy na Ukrajine poškodili 570 zdravotníckych zariadení, pričom úplne zničili 101 nemocníc. Toto konanie nazval barbarstvom a hlúposťou. TASR prevzala správu z agentúry AP.

6:40 Ukrajinské sily ďalej bránia ruskému postupu pri rieke Severný Doneck neďaleko obce Bilohorivka na východe Ukrajiny. Vyplýva to zo satelitných snímok spoločnosti BlackSky, napísal server CNN, podľa ktorého intenzívne boje pokračujú v rovnakom ohybe rieky, kde Rusko vystavalo dva pontónové mosty. Tie sily Kyjeva následne zničili.

Satelitné snímky vyhotovené vo štvrtok popoludní zobrazujú dym stúpajúci z hustého lesa západne od rieky. Zrejme sa podľa nich bojuje aj v oblasti, kde boli umiestnené ruské mosty.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65