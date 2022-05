Máte problém so zaspávaním? Tento trik musíte vyskúšať: Budete spať ako v bavlnke

Máte problém so zaspávaním? Tento nezvyčajný tip doslova obletel internetový svet a mnohí ho vyskúšali. Keď pred spánkom vypijete zázračný nápoj, budete spať ako v bavlnke.

Ako uvádza portál Mirror, reč je o výluhu zo šalátu. Podľa niekoľkých výskumov šalát obsahuje fytonutrient nazývaný lactucarium, o ktorom sa predpokladá, že navodzuje spánok a zmierňuje bolesť.

Nová metóda sa objavila na sociálnej sieti TikTok, kde jedna žena ukázala, ako na to. Vo videu zalieva vriacou vodou umyté listy šalátu, ktoré jednoducho strčila do hrnčeka. Nechá ich chvíľku vylúhovať a následne šalát vyberie. Ľubovoľne si môžete pre chuť do výluhu vložiť napríklad listy mäty priepornej alebo medovky. To však nie je povinný krok. Podľa jej slov ju tento nočný nápoj doslova „uspí“.

Ľudia, ktorí zúfalo hľadajú niečo na dobrý spánok, jej video hromadne komentovali. „Som na ceste do obchodu, aby som si kúpil 30 šalátov,“ napísal jeden muž. „Moja mama mi to zvykla pripravovať. Uvarila vodu a nechala to so šalátom prevrieť 5 minút na miernom ohni. Vždy to fungovalo, chutilo to dobre a bolo to úplne prírodné,“ napísal ďalší používateľ sociálnej siete TikTok.