Tragický príbeh utečencov! Dozorkyňa († 56) vyviedla z basy vraha: Šokujúce, čo sa stalo po jej smrti

Jej skrat si nevedia vysvetliť.

Napriek tomu kolegovia na Vicky White († 56), dozorkyňu z väznice v Lauderdale v Alabame, ktorá pomohla s útekom väzňa Caseyho Whita (38), spomínajú v dobrom. Dokonca za ňu hlasovali pri voľbe zamestnanca roka.

Pracovitá a vzorná. Tak majú dodnes v pamäti uloženú Vicky White. Dozorkyňa z alabamskej väznice sa dostala do povedomia celého sveta po tom, čo pod falošnou zámienkou vyviedla z basy vraha Caseyho Whita. Milenci spolu utekali pred zákonom jedenásť dní, kým sa ich polícii podarilo v pondelok dolapiť. Ich chyteniu však predchádzala krátka naháňačka, ktorá sa skončila smrťou Vicky.

Dozorkyňa sa zrejme zo strachu z budúcnosti rozhodla ukončiť svoj život strelou do hlavy. Jej priateľ Casey poputoval späť za mreže. Aj napriek tejto skutočnosti však Vicky mala tento týždeň dostať cenu pre zamestnanca roka, ktorú predtým počas svojej 17-ročnej kariéry v Lauderdale získala už štyrikrát. Ide pritom o ocenenie, za ktoré hlasovali jej kolegovia. „To vypovedá o tom, čo si o nej mysleli jej spolupracovníci a podriadení,“ uviedol šerif Rick Singleton pre okres Lauderdale. Cena teraz poputuje druhému v poradí.

Všetko mohlo dopadnúť celkom inak. Muži zákona v ukradnutom Cadillacu, v ktorom pred nimi dvojica unikala, našli peniaze v hodnote 28-tisíc eur, parochne a niekoľko zbraní. Medzi nimi bola jedna poloautomatická puška AR-15 či ručné zbrane s kalibrom 9 mm.

Šerif Dave Wedding z Indiany je tak presvedčený, že rýchly a agresívny zásah polície zachránil mnohé životy. „Neskôr sme zistili, že keby to neurobili, tak sa utečenci plánovali pustiť do prestrelky s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ vyhlásil šerif Wedding, ktorému to prezradil sám Casey.