Prezident aj premiérka Fínska jednohlasne: Chceme ísť do NATO! Tri možné reakcie Ruska

Tomu sa povie úspech Putinovej zahraničnej politiky!

Invázia na Ukrajinu dohnala Fínsko k tomu, aby sa snažilo čo najrýchlejšie dostať do NATO. Zabránenie rozširovaniu Aliancie bolo pritom jedným z cieľov, ktoré Rusko deklarovalo pred útokom na Ukrajinu.

Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marin včera spoločne vyhlásili, že ich krajina by mala bez „zbytočného zdržiavania“ vstúpiť do NATO. Tento návrh teraz posúdi parlament a v nedeľu by malo oficiálne zaznieť, že Fínsko sa hlási do Aliancie. V rovnakom čase by malo svoje rozhodnutie oznámiť aj Švédsko.