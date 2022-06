Zamestnancov v závode museli evakuovať: Takýto dôvod by ste nečakali! Nebezpečný návštevník

Závod Mercedes-Benz v oblasti Chakan MIDC neďaleko indického mesta Pune bola nútená na niekoľko hodín zastaviť výrobu, keď do nej vstúpil divoký leopard. Na miesto boli privolaní odborníci na voľne žijúce zvieratá. Leoparda pred vypustením do prírody previezli do veterinárneho centra, kde ho vyšetrili.