Pod perinu spiacej ženy sa nasťahoval nečakaný návštevník: Odpadnete, čo zbadala, keď sa zobudila!

Psy dokážu vycítiť nebezpečenstvo – ale zdá sa, že tak isto vedia aj vyňuchať teplý a milujúci domov.

Toto sa nestane len tak hocikomu! Žena menom Julie Thornton Johnson sa zobudila vedľa cudzieho psa, ktorý sa v skorých ranných hodinách vkradol do jej postele a pokojne zaspal. Na smrť sa preľakla po tom, čo k nej do postele vliezol búrky, ktorá vtedy zúrila vonku.

V domnienke, že jej manžel nechal omylom pootvorené dvere, predpokladá, že pes sa vkradol pod jej perinu po úteku zo svojho domu. Fenka menom Nala zdanlivo prešla asi dve míle uprostred noci, kým dorazila do domu Julie v americkom Tennessee.

" opísala Julia.

Keď prešla priamo okolo Juliiných psov, Zeppelina, Hollisa a Jupitera, opovážlivá Nala skočila do postele, aby sa jej dostalo zopár príjemných objatí. Keďže Juliine psy k nej pravidelne lezú do postele, nemyslela na to, kým sa neprebrala natoľko, aby vedela spracovať, čo sa práve deje.