Zážitok ako z najhoršieho sna: Po tejto dráme si už do lietadla nesadnú

Na palube komerčného letu smerujúceho z Čchung-čchingu do tibetského Ňingthri bolo 113 pasažierov a deväť členov posádky. Posádka si podľa vyhlásenia aerolínii všimla nespresnenú abnormalitu, čo si vynútilo "pozastavenie štartu" a vybočenie lietadla zo vzletovej dráhy. Stroj následne začal horieť.

An airplane caught fire in the airport of #Chongqing, #China. There were no deaths and only minor injuries among the 113 passengers, reports Reuters. pic.twitter.com/uIvnd3kUCS