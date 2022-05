Dražili najväčší biely diamant, aký bol kedy v aukcii: Šperk však rekord netrhol

Za 18,6 milióna švajčiarskych frankov (17,8 milióna eur) vydražili v stredu najväčší biely diamant, aký sa kedy dostal do aukcie. Predpokladalo sa však, že diamant s prezývkou "The Rock" vynesie omnoho viac, uvádza tlačová agentúra AFP.

Drahokam s kvalitou 228,3 karátu a veľkosťou presahujúcou objem golfovej loptičky predali na dražbe vo švajčiarskej Ženeve prostredníctvom britského aukčného domu Christie's. Pred dražbou sa predpokladalo, že The Rock prekoná svetový rekord v cene za biely diamant – sumu 33,7 milióna dolárov, ktorú v roku 2017 zaplatil záujemca za 163,4-karátový drahokam.

Stredajšia aukcia, ktorá sa začínala na 14 miliónoch frankov, sa skončila už po dvoch minútach, hoci konečná cena sa zvýši po pripočítaní daní a prémie kupujúceho. Experti odhadovali, že diamant sa predá za 19 – 30 miliónov frankov.

The Rock, dokonale symetrický diamant hruškovitého tvaru, bol v rukách nemenovaného majiteľa zo Severnej Ameriky. Max Fawcett, vedúci oddelenia šperkov v aukčnom dome Christie's v Ženeve, povedal, že existuje len niekoľko diamantov podobnej veľkosti a kvality ako The Rock. Tento veľký diamant vyťažili v bani v Juhoafrickej republike (JAR) krátko po roku 2000 a pred ženevskou aukciou bol vystavený v Dubaji, Tchaj-peji a New Yorku.