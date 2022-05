Členka Pussy Riot utiekla z Ruska pred nezmyselným trestom: V tomto kostýme okabátila políciu!

Zakladajúca členka ruskej protestnej skupiny Pussy Riot Marija Aľochinová utiekla z Ruska po tom, ako jej moskovský súd v apríli zmenil zvyšok ročného podmienečného trestu na reálne väzenie s tým, že porušila podmienky trestu. Informovala o tom v stredu stanica Slobodná Európa.

Miesto pobytu Aľochinovej nebolo známe niekoľko týždňov po tom, ako ju ministerstvo vnútra 26. apríla zaradilo do registra hľadaných osôb – päť dní po tom, ako moskovský súd schválil zmenu rozsudku, ktorý jej vymerali vlani v septembri za porušenie bezpečnostných opatrení v súvislosti s covidom. Rozhodnutie súdu znamenalo, že Aľochinová si bude musieť zvyšných 21 dní trestu odpykať v trestaneckej kolónii.

Aľochinová (33) v rozhovore pre americký denník The New York Times uviedla, že utiekla tak, že sa prezliekla za kuriéra rozvážajúceho jedlo a zahodila mobilný telefón, aby ju polícia nemohla vystopovať.

Po dvoch neúspešných pokusoch prejsť do susednej Litvy, ktorá je členom EÚ, sa jej podarilo dostať do Bieloruska. Stala sa tak jedným z tisícov ruských občanov, ktorí utiekli z Ruska po tom, ako Moskva 24. februára začala vojenský vpád na Ukrajinu.





Aľochinová a ďalší členovia Pussy Riot boli v uplynulých mesiacoch niekoľkokrát odsúdení na 15 dní väzenia za účasť na protestných akciách a nepovolených zhromaždeniach.

Pussy Riot sa dostali do povedomia pred desiatimi rokmi po tom, ako tri z ich členiek odsúdili za "chuligánstvo motivované náboženskou nenávisťou" za vtrhnutie do moskovského Chrámu Krista Spasiteľa a "punkovú modlitbu" proti Vladimirovi Putinovi, ktorý bol v tom čase premiérom a viedol kampaň za svoj návrat do Kremľa.

Aľochinová a jej kolegyňa Nadežda Tolokonnikovová si takmer dokončili dvojročný trest odňatia slobody, keď ich v decembri 2013 prepustili na základe amnestie.

Obe tento krok odmietli ako propagandistický ťah Putina, ktorý si chcel zlepšiť imidž pred zimnými olympijskými hrami v roku 2014, ktoré sa konali v ruskom letovisku Soči.