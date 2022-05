Odvážlivci, trúfnete si? Najdlhší visutý most len kúsok od nás otvárajú v piatok trinásteho!

Milovníci adrenalínu, zbystrite! Už zajtra sa totiž v horskom rezorte Dolní Morava na severovýchode Českej republiky otvára najdlhší visutý most pre peších na svete Sky Bridge 721.

Sky Bridge 721 prepája zem s oblohou! Po vkročení na tento nebeský most sa vám naskytne jedinečný výhľad na krásne prostredie pohoria Králický Sněžník, kde sa nová atrakcia nachádza.

Visutý most vedie od Chaty Slaměnka vo Veľkej Morave v sedle pod vrchom Slamník cez Mlynské údolie priamo na hrebeň Chlum. Najväčší adrenalín na návštevníkov čaká v momente, keď sa ocitnú v najvyššom bode nad krajinou. Od zeme ich totiž bude deliť až 95 metrov. No vďaka šiestim hlavným nosným lanám a 60 veterným lanám je atrakcia celkom bezpečná. Preto si môžu naši českí susedia dovoliť pokúšať osud a otvárať most v piatok trinásteho.

Cesta po Sky Bridge je jednosmerná a po výstupe z mosta pokračuje ďalšou zaujímavou atrakciou. Tou je náučný chodník s názvom Most času s dĺžkou dva kilometre, prepojený s hrou s prvkami rozšírenej reality pre deti aj dospelých späť k miestu vstupu.

Sky Bridge 721