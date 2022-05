Rusko má dostatok kupcov jeho ropy a zemného plynu aj bez krajín zo Západu. Počas tlačovej konferencie po rokovaniach s rezortným kolegom v Ománe to povedal ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.

„Nech Západ platí viac ako zvykol platiť Ruskej federácii a vysvetlí to jeho obyvateľom, prečo by mali byť chudobnejší,“ cituje ruského politika spravodajský portál BBC.

Štáty Európskej únie (EÚ) sa usilujú znížiť svoju závislosť od ruských energií. EÚ sa zaviazala, že do konca roka zníži dovoz plynu o dve tretiny. Tiež navrhla zákaz importu ruskej ropy, ktorý by zahŕňal ukončenie dovozu surovej ropy do šiestich mesiacov a do konca roka aj dovoz ropných produktov.