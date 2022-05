Dojčenie má pozitívny vplyv na psychiku matky: Nie je to však také jednoduché, má to háčik!

Niet sporu o tom, že najzdravšou a najprirodzenejšou stravou dojčaťa je materské mlieko.

Avšak nie každá žena dojčiť môže. Buď ju z toho vyraďujú vážne zdravotné problémy, alebo sa jej jednoducho nezačne tvoriť mlieko. Avšak pokiaľ žena dojčiť začne, na absolútnu väčšinu z nich to má pozitívny vplyv. Teda na ich psychické zdravie. Neplatí to iba v prípade, že má žena s dojčením problémy alebo táto skúsenosť zásadne odporuje tomu, ako si dojčenie pred pôrodom predstavovala.

Tvrdia to doktorky Megan Yuen a Olivia Hall z University of Massachusetts, ktoré sa vo svojej rozsiahlej metaanalýze niekoľkých desiatok štúdií zaoberali vzťahom dojčenia a mentálnym zdravím dojčiacej ženy. Autorky zistili, že celkovo bolo dojčenie spojené so zlepšením v oblasti duševného zdravia matiek. Ak však matka pociťuje problémy s dojčením alebo sa zásadne líšia jej očakávania a skutočné skúsenosti, súvisí dojčenie s negatívnymi vplyvmi na duševné zdravie. Útok zúrivej šelmy dopadol tragicky: Americkému vojakovi už nebolo pomoci

V dvadsaťdeväť rôznych výskumoch autori preukázali, že dojčenie súviselo s menším výskytom najrôznejších symptómov psychických problémov u matky. Z ďalších dvadsaťosem štúdií vyplynulo, že dojčenie znížilo riziko popôrodnej depresie.

„Aby sme pomohli lekárom priblížiť poradenstvo v oblasti dojčenia a duševného zdravia, je dôležité si uvedomiť, že dojčenie je všeobecne spojené so zlepšením duševného zdravia matky, negatívne dôsledky na duševné zdravie môže mať, pokiaľ matka zažíva problémy s dojčením alebo jej skúsenosť nespĺňa jej očakávania, uviedla k výsledkom štúdie šéfredaktorka časopisu Journal of Women's Health Susan G. Kornstein, výkonná riaditeľka Inštitútu pre zdravie žien pri Virginia Commonwealth University v Richmonde.