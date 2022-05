Slony v Zimbabwe tento rok zabili už 60 ľudí: Vláda zvažuje radikálne riešenie

Slony v Zimbabwe od začiatku roka usmrtili už 60 ľudí. Úspešné snahy o zachovanie slonej populácie v tejto africkej krajine totiž viedli k zvýšenej miere stretov slonov s ľuďmi. V utorok o tom informoval hovorca miestnej vlády.

TASR správu prevzala od agentúry AFP. V Zimbabwe sa nachádza druhá najväčšia slonia populácia na svete hneď po Botswane. Žije tam 100.000 slonov, čo predstavuje približne štvrtinu všetkých slonov na africkom kontinente. Na rozdiel od iných krajín, kde zvieratá predstavujú pre pytliakov vďačnú korisť, počet slonov v Zimbabwe rastie tempom približne päť percent za rok.

"V niektorých oblastiach sa slony presúvajú vo veľkých stádach, požierajú úrodu na poliach a približujú sa k ľudským obydliam. Obyvatelia sa proti nim bránia a niekedy ich aj zrania," uviedol v príspevku na Twitteri hovorca zimbabwianskej vlády Nick Mangwana. Dodal, že práve zranené slony bývajú agresívne a nekontrolovateľné.

"Problém konfliktov medzi voľne žijúcimi zvieratami a ľuďmi je naozaj pálčivý. Len tento rok slony zabili 60 Zimbabwčanov, 50 ľudí utrpelo zranenia," povedal Mangwana. Zároveň dodal, že v priebehu vlaňajška slony usmrtili 72 osôb. V Zimbabwe žije 15 miliónov obyvateľov. Chudoba a demografický rast však nútia ľudí sťahovať sa do oblastí, kde môžu prísť do styku so slonmi, ktoré sa snažia hľadať potravu a vodu.

Správa zimbabwianskych národných parkov potvrdila, že do oblasti boli vyslaní špecialisti, ktorí majú najnebezpečnejšie jedince zneškodniť. Odborníci sa domnievajú, že v Zimbabwe je dostatok priestoru a potravy len pre 45.000 slonov. Obchod so slonmi je medzinárodne zakázaný, miestna vláda preto zvažuje iné prostriedky na obmedzenie slonej populácie vrátane antikoncepčných prostriedkov alebo vydávania loveckých povolení.