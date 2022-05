Muži s ňou randia, aby sa dostali bližšie k jej sexi mame: Sánka dole! Budete žasnúť, ako vyzerá

Vyzerajú ako sestry! 20-ročná Julia Hatch na sociálnej sieti predstavila svoju 41-ročnú mamu a odvtedy sa celá pozornosť strhla len na krásnu štyridsiatničku.

Julia má teraz na poli lásky značné problémy. Tvrdí, že muži ju pozývajú na rande len preto, že sa chcú zblížiť s jej sexi mamou. Nielenže si myslia, že jej mama je jej sestrou, dokonca ju označujú za krajšiu. Ako informuje Daily Star, mladá dievčina prezradila, že často dostáva komentáre typu „tvoja mama je krajšia“ alebo „vaša mama vyzerá ako Lana del Rey“ alebo otázky, či chce nevlastného otca. Jeden z followerov ju začal sledovať len kvôli matke. Mnohí sú tiež ohromení jej mladistvým vzhľadom, ktorým sa môže pýšiť aj so štyrmi krížikmi na chrbte.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite SEM.

„Mama je krásna, no ty si jej mladšie dvojča a si tiež krásna,“ napísal jeden z fanúšikov tejto dvojice a ďalší pridal: „Ten pocit, keď vyzeráš na rovnaký vek ako tvoja mama.“

41-ročná Amber v jednom z videí prezradila, že si ju často mýlia s 25-ročnou. Keď však odhalí svoj skutočný vek, ľudia zostanú zaskočení. Ako sama tvrdí, môžu za to najmä tri beauty produkty. „Po prvé - tretinoín, potrebujete na to recept. Ja ho používam už 15 rokov a doslova mi zmenil pleť,“ uviedla jedno zo svojich tajomstiev krásy Amber, ktorá ďalej odporúča pridať na noc sérum s vitamínom C na rozjasnenie pokožky a do tretice hydratačný krém na tvár pre suchú pokožku.